The Old Guard 2, taglio coraggioso per Charlize Theron: ecco il nuovo look!

Le riprese del sequel action di Netflix, The Old Guard 2, stanno per iniziare e la star del film, Charlize Theron, ha sfoggiato pubblicamente la sua nuova acconciatura. Ad un evento di beneficenza per il Charlize Theron Africa Outreach Project (CTAOP), l'attrice ha moderato una Q&A con il cast di Jurassic World: Il dominio.

A The Hollywood Reporter, Theron ha dichiarato:"Avevamo bisogno di qualcosa facesse sentire come se il tempo fosse passato, quindi per questo andiamo con il mullet". Sul nostro sito trovate la recensione di The Old Guard.



Nel film Theron ha interpretato una guerriera di nome Andy che guida un gruppo segreto di scaltri mercenari con una misteriosa incapacità di morire, poiché hanno protetto il mondo dei mortali per secoli. Ma quando il team viene reclutato per affrontare una missione d'emergenza e le loro capacità vengono improvvisamente smascherate toccherà a Andy e Nile (Kiki Layne), l'ultimo elemento ad unirsi ai ranghi, aiutare il gruppo ed eliminare la minaccia di coloro che cercano di replicare e speculare sul loro potere con ogni mezzo necessario.



Basato sull'acclamato graphic novel di Greg Rucka, The Old Guard ha avuto talmente tanto successo da generare un sequel.



Anche Uma Thurman sarà nel cast di The Old Guard 2 al fianco di Henry Golding. Torneranno nel sequel Kiki Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Veronica Ngo e Chiwetel Ejiofor.