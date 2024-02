The Old Guard 2, che fine ha fatto il film Netflix con Charlize Theron?

Che fine ha fatto The Old Guard 2? Recentemente Netflix ha pubblicato la lista dei nuovi film in arrivo nel 2024 ma il secondo capitolo della saga action con protagonista Charlize Theron è risultato vistosamente assente.

Recentemente, Collider ha incontrato Matthias Schoenaerts, che interpreta Booker nel film, e quando gli è stato chiesto di fornire un aggiornamento sul sequel l'attore ha dichiarato: "Lo abbiamo girato circa un anno e mezzo fa e penso che ormai siano arrivati alla fine della post-produzione. Per quanto ho capito, penso che ci sia stato un cambiamento di strategia ai vertici di Netflix. Penso che ci sia un diverso CEO, quindi questo porta a riconsiderare l'uscita di vari progetti, il come e il quando, e non dipende da me. Non lo so. Ma so che stavano lavorando all'ultima fase della post-produzione qualche tempo fa, quindi immagino che ad un certo punto vedrà la luce."

Ricordiamo che per il sequel, Netflix ha reclutato Uma Thurman e Henry Golding nel cast in ruoli non rivelati, mentre Victoria Mahoney ha sostituito Gina Prince-Bythewood come regista. Greg Rucka, autore del fumetto che ha ispirato la saga cinematografica, e che aveva già scritto la sceneggiatura del primo film, è tornato per firmare anche il copione del sequel. I membri del cast di ritorno includono Charlize Theron nel ruolo di Andromaca di Scizia, KiKi Layne nel ruolo di Nile Freeman, Marwan Kenzari nel ruolo di Yusuf Al-Kaysani, Luca Marinelli nel ruolo di Nicky/Nicolò di Genova, Matthias Schoenaerts nel ruolo di Booker / Sebastian Le Livre, Ngô Thanh Vân nel ruolo di Quynh e Chiwetel Ejiofor nel ruolo di James Copley.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità riguardanti The Old Guard 2, restate sintonizzati.