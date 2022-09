The Old Guard 2, il cast da Roma per il TUDUM: video dal set con Theron e Marinelli!

Fra i tantissimi annunci dal TUDUM di Netflix di ieri, potreste esservi persi le buone nuove che arrivano direttamente dal set romano di The Old Guard 2, sequel diretto del film che permise al nostro Luca Marinelli di inserirsi in un cast internazionale con Charlize Theron e Chiwetel Ejiofor. Ora sono tutti riuniti in questo video.

Una valanga di annunci dal TUDUM di ieri. Dal trailer di Enola Holmes 2 al primo filmato della seconda stagione di Vikings Valhalla; dalla prima clip per Queen Charlotte spinoff di Bridgerton alla data di uscita di Emily in Paris 3; dal trailer della terza stagione di Lupin a quello della stagione conclusiva di Manifest.

Ma in collegamento direttamente dall’Italia, in particolare dal set di Roma nel pieno delle riprese, c’era anche il cast del secondo capitolo di The Old Guard. Oltre alla protagonista Charlize Theron, che guida la presentazione delle ultime novità sul film, anche Chiwetel Ejiofor e KiKi Layne. E infine la coppia di amatissimi Marwan Kenzari e Luca Marinelli. Dice la Theron nella clip che trovate in calce all’articolo: "Sappiamo quanto avete amato il primo film e ci siamo impegnati per assicurarci che questo secondo fosse ancora migliore”.

L'anno scorso è stato annunciato che Victoria Mahoney era stata scelta per la regia di The Old Guard 2 con una sceneggiatura di Greg Rucka – autore della graphic novel da cui il film è tratto – ed è stato recentemente rivelato che Uma Thurman e Henry Golding si uniranno al cast. Anche Matthias Schoenaerts e Veronica Ngo dovrebbero tornare. Fra i lavori più noti della Mahoney c’è la regia di seconda unità in Star Wars: L'ascesa di Skywalker.

Al fianco dei tanti annunci statunitensi ed europei ne arrivano anche altri dalla Sud Corea: un teaser per il rinnovo di Hellbound alla seconda stagione, ma anche il primo trailer della seconda di Money Heist Korea. Per rimanere in tema de La Casa di Carta a questo punto, è stato condiviso anche la sinossi dello spinoff su Berlino!