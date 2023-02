The Offing, Helena Bonham Carter torna a collaborare con la regista di The Crown!

A volte ritornano bisognerebbe dire in questi casi. Helena Bonham Carter sarà la protagonista di The Offing prossimo film della vincitrice del premio Emmy Jessica Hobbs, basato sull'omonimo romanzo. Le due hanno già collaborato insieme nella terza stagione di The Crown.

Nominata due volte al premio Oscar, l'attrice nel corso della sua carriera si è fatta notare sia al cinema che in tv interpretando i panni della Principessa Margaret in The Crown. La sua grande interpretazione, riconosciuta in lungo e in largo, l'ha portata di nuovo sulla cresta dell'onda dopo la lunghissima collaborazione avuta con l'ex compagno Tim Burton. La Bonham Carter sembra però non abbia minimamente intenzione di fermarsi imbarcandosi in questa nuova avventura con The Offing.

Mentre Helen Bonham Carter spera per la cancellazione di The Crown, nel frattempo torna a collaborare con la regista della stessa serie raccontando una storia tratta da un romanzo del 2019 che ha come protagonisti Robert un adolescente e Dulcie una reclusa e ubriacona. Il rapporto di amicizia che si creerà tra i due porterà il giovane a capire come affrontare la vita e la donna ad uscite dalla situazione di autoisolamento che si è imposta.

Recentemente Helen Bonham Carter è stata annunciata insieme a Pierce Brosnan in Four Letters of Love, adattamento del bestseller di Niall Williams. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!