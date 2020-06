The Office, al matrimonio di Jim e Pam era prevista una clamorosa irruzione di Roy!

Che Roy non avrebbe preso benissimo le nozze tra Jim e Pam era evidente già dalla sua reazione decisamente poco pacata alla scoperta di quel primo bacio rubato, durante quel memorabile episodio di The Office in cui vedevamo l'ex-magazziniere della Dunder Mifflin demolire letteralmente un bar per la rabbia.

Ebbene, nelle intenzioni iniziali degli autori c'era quella di rendere ancora più evidente il malcontento di Roy regalandogli un'entrata in scena a metà tra l'epico e l'umiliante al momento del tanto agognato matrimonio tra i due protagonisti dello show.

"Roy avrebbe deciso che tutta questa storia di Jim e Pam non fosse altro che un tentativo di Pam di farlo ingelosire. Avrebbe pensato che Pam fosse ancora innamorata di lui e che necessitasse di un gesto eclatante per tornare indietro. E quindi in questa versione della storia Roy avrebbe noleggiato presso uno stabile un meraviglioso cavallo bianco... Poi però, vedendola girarsi, avrebbe notato che era incinta e avrebbe realizzato: 'Tutto questo è folle. Lei non vuole me, vuole Jim. Aspetta un bambino da lui' e sarebbe sgattaiolato via, umiliato" ha raccontato il produttore Ray Cordray.

Cosa ne dite? Vi sarebbe piaciuto questo colpo di scena o preferite che le cose siano andate diversamente? A proposito di Jim e Pam, intanto, John Krasinski ha recentemente rivelato chi ha rubato la teiera dal set di The Office; secondo una teoria su The Office, invece, Dwight avrebbe davvero compiuto il suo crimine perfetto.