The Oath: Tiffany Haddish e John Cho tra le new entry nel film di Ike Barinholtz

sono entrati ufficialmente nel cast di, thriller satirico scritto, interpretato e diretto da, al suo primo lavoro dietro la macchina da presa. Barinholtz recentemente ha recitato anche in

La trama di The Oath è ambientata in un'America politicamente divisa in cui i cittadini devono prestare giuramento di lealtà, e si concentra su un uomo che deve sopravvivere alla festa del Ringraziamento senza distruggere la propria famiglia.

QC Entertainment finanzierà e produrrà il progetto insieme a Ike Barinholtz, Sean McKittrick, Ray Mansfield e Edward H. Hamm Jr. Tiffany Haddish prenderà parte al film anche nella veste di produttrice esecutiva.

Le riprese cominceranno la prossima settimana e al momento non si conoscono i ruoli che andranno a ricoprire gli attori e le attrici che sono entrati nel cast.

Tiffany Haddish ha recitato nella commedia Girls Trip ed è apparsa in Keanu, The Carmichael Show e Meet the Spartans. John Cho ha recitato al cinema negli ultimi anni in film come Into Darkness - Star Trek, Grandma di Paul Weitz e Star Trek Beyond.

In tv ha partecipato alla serie The Exorcist.