The Nutcracker and Four Realms: Joe Johnston dirigerà i reshoot del film Disney

Come spiega il sito, Johnston subentrerà temporaneamente in cabina di regia al posto di Hallstrom, momentaneamente a Londra per motivi di lavoro. A quanto pare il regista non era disponibile per dei reshoot a causa di altri problemi di programmazione, e lo stesso Hallstrom ha confermato al THR: "Il film è in ottime mani mentre io sono lontano, a Londra. Tornerò alla post-produzione dopo le vacanze". Non c'è quindi motivo di credere che The Nutcracker and Four Realms sia incappato in qualche problema produttivo. Nei reshoot, inoltre, saranno incluse delle linee di sceneggiatura scritte dal premio oscar Tom McCarthy. In aggiunta, vi ricordiamo che Johnston tornerà presto dietro la macchina da presa per Le cronache di Narnia: La sedia d'argento, a quanto pare suo ultimo film prima dell'annunciato ritiro dalle scene.



Il film si basa ovviamente sul racconto Lo schiaccianoci e il re dei topi di E.T.A. Hoffman e al balletto classico di Cajkovskij, raccontando di una ragazza, Clara, che viene trascinata in un mondo fantastico dove vivono soldati di pan di zenzero ed eserciti di topi malvagi. Nutcracker and Four Realms vedrà nel cast anche Keira Knightley (Sugar Plum), Helen Mirren (Mother Ginger) e Morgan Freeman, per un'uscita prevista nelle sale durante il Natale del 2018.