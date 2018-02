The Nun: la Warner posticipa l'uscita dello spin-off di The Conjuring

La Warner Bros. ha deciso di posticipare l’uscita di, film incentrato sulla spaventosa suora apparsa ine spin-off della serie madre.

Il film non uscirà più il 13 luglio 2018, bensì il 7 settembre successivo. Nel cast della pellicola troveremo Demian Bichir, Taissa Farmiga, Jonas Bloquet, Charlotte Hope, Ingrid Bisu e Bonnie Aarons. Diretto dal regista Corin Hardy (The Hallow, sarà anche alla regia dell’atteso reboot de Il Corvo), il film seguirà la storia di un prete con un passato burrascoso e di un giovane sulla soglia del sacerdozio che verrano inviati dal Vaticano in Romania per far luce sul misterioso suicidio di una suora di clausura in una sperduta abbazia del paese. I due scopriranno gli oscuri segreti dell'ordine, combattendo le forze oscure che sfrutteranno il corpo della stessa suora per terrorizzarli.

The Nun è il secondo spinoff della serie, il primo è stato Annabelle di cui è uscito anche un seguito qualche mese fa che fungeva da prequel della storia, ovvero Annabelle: Creation.

Il terzo spin-off della serie The Conjuring sarà invece The Crooked Man, di cui qualche mese fa James Wan parlava così: “Con The Crooked Man siamo ancora in una fase iniziale della lavorazione, ma pensiamo di avere una storia davvero eccezionale. Quello che vogliamo ottenere con l’universo di L’Evocazione è un diverso aspetto e approccio con ogni sua storia. Annabelle appartiene al sottogenere horror delle bambole possedute e con The Crooked Man vorremmo spingerci in qualcosa di più dark, come in una favola horror un po’ stravagante. Per restare in tema, stiamo lavorando duramente su The Conjuring 3. Certamente è un franchise che non prendo alla leggera, perché si tratta della serie madre e i film della serie madre devono essere a prova di bomba. Abbiamo bisogno siano così per poter poi dar credibilità agli spin-off”.