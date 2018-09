The Nun: il volto del male nel nuovo terrificante promo dell'horror di Corin Hardy

Warner Bros. Pictures ha pubblicato su Twitter un nuovo video promozionale in occasione dell'imminente uscita nelle sale di The Nun - La vocazione del male, horror spin-off di The Conjuring - Il caso Enfield. Il video mostra suor Irene, interpretata da Taissa Farmiga, posseduta dalla spaventosa entità malvagia del film.

Quando una giovane suora di clausura si toglie la vita in un'abbazia romena, un sacerdote e un novizio vengono inviati dal Vaticano per indagare. Insieme scopriranno un segreto mostruoso, rischiando la loro vita, la loro fede e le loro stesse anime per affrontare una forza malvagia che prende la forma di una monaca posseduta che già terrorizzò il pubblico di The Conjuring - Il caso Enfield. Con l'abbazia che diventa un campo di battaglia diviso fra vivi e dannati.

The Nun - La vocazione del male è diretto da Corin Hardy e prodotto da James Wan e Peter Safran. Nel cast del film troviamo Taissa Farmiga, Demián Bichir, Charlotte Hope, Ingrid Bisu, Jonas Bloquet e Bonnie Aarons.

Le riprese di The Nun - La vocazione del male si sono svolte nel 2017 in Romania. Il film uscirà nelle sale cinematografiche americane il 7 settembre mentre in Italia arriverà al cinema il 20 settembre.

La distribuzione italiana è affidata a Warner Bros., con New Line Cinema e The Safran Company che si occupano della produzione della pellicola con protagonista l'inquietante suor Valak.