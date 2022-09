The Nun: svelato il look originale di Valak, è totalmente diverso da quello che conoscete!

In attesa dell'arrivo della data di uscita di The Nun 2, il prossimo capitolo della saga di The Conjuring, il regista James Wan è tornato su Instagram per svelare ai fan il look originale di Valak, uno dei demoni più iconici del franchise.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, Wan ha rivelato su Instagram il vero burattino/animatronic che fu scelto inizialmente come modello di Valak per The Conjuring 2, ed è completamente diverso rispetto alla famosa 'suora' che, fin dal suo esordio al cinema, ha saputo imprimersi nell'immaginario collettivo.

"Il Valak originale in The Conjuring 2 inizialmente doveva essere questo enorme demone alato" ha scritto il regista nella didascalia di accompagnamento al post. "Una testa di burattino animatronic splendidamente / orribilmente scolpita dal super talentuoso Justin Raleigh (con cui ho lavorato praticamente in tutti i miei film a partire dal primo Insidious) e dal suo team, indossato da J Biishara. Penso di avere solo un'inquadratura completamente finita, con le ali in CGI. È stato davvero grandioso ed epico, ma per quanto fosse bello sembrava fuori posto nel mondo che stavamo costruendo per The Conjuring. E così, durante la post produzione, ho ripensato totalmente il look del cattivo, sentendo che doveva essere qualcosa di più personale e più inquietante."

Ricordiamo che James Wan tornerà al cinema l'anno prossimo con Aquaman & The Lost Kingdom, recentemente rinviato al 25 dicembre 2023. The Nun 2 uscirà qualche mese prima, l'8 settembre 2023.