The Nun: si va verso il miglior debutto fra gli horror dell'universo The Conjuring

Secondo le stime fornite da Variety, l'horror The Nun - La vocazione del male potrebbe essere sulla buona strada per far registrare il più grande week-end d'esordio al botteghino di qualsiasi altro film dell'universo cinematografico di The Conjuring. Il quinto film, tra saga madre e spin-off, potrebbe superare tutti gli esordi precedenti.

Pare che questi primi incassi di The Nun stiano superando anche altri titoli acclamati come Scappa - Get Out e A Quiet Place - Un posto tranquillo.

Attualmente la palma di miglior esordio tra i film del franchise è detenuta dal primo capitolo, L'evocazione - The Conjuring, uscito nelle sale nel 2013, che aprì con un incasso di poco più di 42 milioni di dollari.

Quando una giovane suora di clausura si toglie la vita in un'abbazia in Romania nel 1952, un gruppo di religiosi inviati direttamente dal Vaticano per indagare sull'accaduto si troverà costretto ad affrontare un'entità malvagia che si presenta come Valak, una suora demoniaca, che già terrorizzò il pubblico di The Conjuring 2.

The Nun - La vocazione del male, diretto da Corin Hardy, include nel cast Taissa Farmiga, Demián Bichir, Charlotte Hope, Ingrid Bisu, Jonas Bloquet e Bonnie Aarons.

Il regista James Wan, che ha diretto i primi due film della saga, si occuperà della produzione insieme a Peter Safran, produttore di tutti i film di The Conjuring.