The Nun si prepara ad un esordio da oltre 30 milioni al box office domestico

Variety riporta che The Nun, lo spin-off dell'universo di The Conjuring, durante il weekend d'esordio dovrebbe incassare tra i 32 e i 35 milioni di dollari al box office americano. Le proiezioni sono in linea con i debutti dei precedenti film della saga, con il più basso registrato da Annabelle: Creation (35 milioni).

La pellicola che ha firmato il maggiore successo all'esordio rimane The Conjuring, l'opera diretta da James Wan che ha dato il via ad una delle saghe horror di maggior successo degli ultimi anni. Tuttavia, i numeri sono molto lontani dal record di IT. Il film diretto da Andrés Muschietti, infatti, l'anno scorso ha portato a casa la bellezza di 117 milioni nel solo primo weekend.

Quando una giovane suora di clausura si toglie la vita in un’abbazia della Romania, un prete perseguitato dal suo passato e una novizia sul procinto di prendere i voti, vengono inviati dal Vaticano per fare luce sull’evento. Insieme scopriranno il sacrilego segreto dell’ordine. Mettendo a repentaglio non solo le proprie vite, ma anche la loro fede e le loro anime, si troveranno ad affrontare una forza malvagia che ha le sembianze della stessa suora demoniaca presente in “The Conjuring – Il caso Enfield” mentre l’abbazia diventerà un campo di battaglia tra i vivi e i dannati.

Diretto da Colin Hardy (The Hallow) e scritto Gary Dauberman, il film è prodotto da Peter Safran e James Wan. Quest'ultimo ha anche aiutato alla realizzazione di alcune scene dello spin-off.

The Nun arriverà nelle sale il 20 settembre.