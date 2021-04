The Nun 2: a che punto è il sequel del Conjuring Universe? Risponde Bonnie Aarons

Dopo i record di incassi di The Nun nel 2018, la Warner Bros. nel 2019 annunciò The Nun 2, misterioso sequel dello spin-off del The Conjuring Universe incentrato sulle origini dell'iconico e terrificante demone Valak.

La saga, incentrata sul demone comparso per la prima volta nei film dedicati ad Ed e Lorraine Warren, ha per protagonista l'attrice Bonnie Aarons, che ha recentemente parlato del sequel in sviluppo con ComingSoon:

"Accendo una candela ogni giorno in attesa di quel film!", ha dichiarato la Aarons. “Mi piacerebbe riprendere quel personaggio. Ho amato il primo film, interpretare Valak e tutta la troupe. Giuro, accendo una candela ogni giorno. Devo ancora vedere la nuova sceneggiatura, spero davvero che esplori più in profondità la natura del demone. Penso che Valak sia uscito fuori dalle viscere dell'inferno. Vedremo come si svilupperà la sua storia. Insomma, è la Warner Brothers. E' la New Line Cinema. Sarà fenomenale. Qualunque cosa facciano, sarà fenomenale."

Nel 2019, New Line aveva ingaggiato la sceneggiatrice Akela Cooper per scrivere il copione The Nun 2. Da allora, forse anche complice la pandemia, le notizie sul progetto sono rimaste a zero ma nell'attesa i fan potranno godersi il ritorno di The Conjuring con il terzo capitolo della saga, Per ordine del Diavolo: il film uscirà negli Stati Uniti tra le sale cinematografiche e il servizio di streaming on demand HBO Max a partire dal prossimo 4 giugno.

Warner Bros. non ci ha ancora comunicato una data di uscita per il mercato italiano, quindi rimanete sintonizzati.