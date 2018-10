The Nun: nuovo record d'incassi nel franchise di Conjuring!

The Nun - La vocazione del male è riuscito a stabilire un nuovo record mondiale al box-office nel franchise di The Conjuring. Un vero e proprio successo di pubblico per il film di Corin Hardy, spin-off della saga creata da James Wan, che si è occupato anche della sceneggiatura di questo film, al fianco di Gary Dauberman.

The Nun - La vocazione del male è ambientato nel 1952, epoca più antica sinora dell'intero franchise. Il film è incentrato sul racconto delle origini della forza demoniaca che perseguita i Warren nel corso degli eventi di The Conjuring - Il caso Enfield, con protagonista la star di American Horror Story, Taissa Farmiga, nei panni di suor Irene, giovane suora impegnata nella lotta contro lo spirito malvagio.

Secondo Deadline The Nun ha raggiunto il record del maggior incasso nella serie di film di The Conjuring, guadagnando un totale di 330 milioni di dollari al box-office globale, battendo il precedente record di 320 milioni di dollari guadagnato da The Conjuring - Il caso Enfield.

The Nun ha trovato grande successo soprattutto tra il pubblico di lingua spagnola e portoghese, con incassi alti fra il Messico, il Brasile e la Spagna, dove il film ha incassato rispettivamente 21,5, 17 e 10,5 milioni di dollari.

The Nun - La vocazione del male include nel cast Demián Bichir, Taissa Farmiga, Jonas Bloquet, Charlotte Hope, Ingrid Bisu, Gabrielle Downey e Bonnie Aarons.

Il film è uscito nelle sale cinematografiche italiane lo scorso 20 settembre mentre negli Usa è arrivato all'inizio del mese.