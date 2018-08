The Nun: nel nuovo poster il terrore colpisce alle spalle!

The Nun è lo spinoff di The Conjuring ed è una storia terrificante che ci mostrerà le origini del male, le origini di quel personaggio spaventosamente inquietante che ha terrorizzato Lorraine Warren (Vera Farmiga), in The Conjuring: Il Caso Enfield. Ora vi mostriamo un nuovo poster.

In questa nuova locandina rilasciata per The Nun vediamo uno dei protagonisti della pellicola, un prete, interpretato da Demian Bichir, alle cui spalle c'è l'entità demoniaca. Il poster internazionale è un'ulteriore immagine promozionale della pellicola, che arriva nelle nostre sale cinematografiche il 20 settembre 2018.

Quel che sappiamo è che la storia di The Nun tratterà la vicenda che si svolge in un'abbazia rumena nel medioevo. Interpretato da Taissa Farmiga, l'horror è diretto da Corin Hardy e co-diretto in alcune scene dal regista di The Conjuring, James Wan.

La sinossi ufficiale ci racconta che: "Quando una giovane suora di clausura si toglie la vita, in un'abbazia della Romania, un prete con un passato burrascoso e una novizia sul procinto di prendere i voti, vengono inviati dal Vaticano per fare luce sull'evento. Insieme scopriranno il diabolico segreto dell'ordine. Mettendo a repentaglio non solo le proprie vite, ma anche la loro fede e le loro anime, si troveranno ad affrontare una forza malvagia che ha le sembianze della stessa suora demoniaca che ha terrorizzato il pubblico in "The Conjuring – Il caso Enfield" mentre l'abbazia diventerà un terrificante campo di battaglia tra i vivi e i dannati."