The Nun: La Vocazione del Male - nel nuovo spot il terrore ha il volto di una monaca!

The Nun - La Vocazione del Male è lo spinoff di The Conjuring. Il film è diretto da Corin Hardy e mostrerà una spaventosa entità demoniaca, Valak.

Questo personaggio lo avevamo già visto in un paio di film del franchise di The Conjuring, compreso The Conjuring: Il Caso Enfield, in cui Lorraine Warren (Vera Farmiga), incontra la suora demone e ne resta sconvolta.

James Wan il creatore dei primi due film di The Conjuring, ha lavorato ad alcune delle riprese aggiuntive di The Nun: la Vocazione del male, la cui sinossi recita: "Quando una giovane suora di clausura si toglie la vita, in un’abbazia della Romania, un prete con un passato burrascoso e una novizia sul procinto di prendere i voti, vengono inviati dal Vaticano per fare luce sull’evento. Insieme scopriranno il diabolico segreto dell’ordine.

Mettendo a repentaglio non solo le proprie vite, ma anche la loro fede e le loro anime, si troveranno ad affrontare una forza malvagia che ha le sembianze della stessa suora demoniaca che ha terrorizzato il pubblico in “The Conjuring – Il caso Enfield” mentre l’abbazia diventerà un terrificante campo di battaglia tra i vivi e i dannati."

The Nun – La Vocazione del Male arriva in nei nostri cinema il 20 settembre.