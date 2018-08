The Nun - La vocazione del male, due nuovi spot TV per l'horror del The Conjuring Universe

La Warner Bros ha rilasciato in queste ore due nuovi spot TV ufficiali per l'atteso The Nun - La vocazione del male, nuovo spin-off del The Conjuring Universe diretto da Corin Hardy e dedicato questa volta al demone Valak, presentatoci da James Wan in The Conjuring - Il Casa Enfield del 2016.

Nei due nuovi filmati possiamo così dare una migliore occhiata ai protagonisti e soprattutto alla terrificante presenza che saranno chiamati ad affrontare.



Quando una giovane suora di clausura si toglie la vita in un’abbazia della Romania, un prete perseguitato dal suo passato e una novizia sul procinto di prendere i voti, vengono inviati dal Vaticano per fare luce sull’evento. Insieme scopriranno il sacrilego segreto dell’ordine. Mettendo a repentaglio non solo le proprie vite, ma anche la loro fede e le loro anime, si troveranno ad affrontare una forza malvagia che ha le sembianze della stessa suora demoniaca presente in The Conjuring – Il caso Enfield mentre l’abbazia diventerà un campo di battaglia tra i vivi e i dannati.



The Nun - La vocazione del male vedrà nel cast anche Damian Bichir, Jonas Bloque, Charlotte Hope, Ingrid Bisu e Bonnie Aaron, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 20 settembre.

Il Cojuring Universe è finora composto da i due capitoli principali della serie e tre spin off, che oltre a questo sono Annabelle e Annabelle 2: Creation.



In lavorazione ci sono invece The Conjuring 3, un terzo capitolo di Annabelle e The Crooked Man, con quest'ultimo che approfondirà l'altro demone visto sempre ne Il Caso Enfield.