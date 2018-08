The Nun: James Wan spiega perché ha creato il The Conjuring Universe

In un recente video promozionale per l'imminente uscita di The Nun, il regista James Wan, celebre autore di Saw, Insidious e The Conjuring, ha spiegato come mai abbia deciso di creare il The Conjuring Universe.

Nella featurette, che come al solito trovate in calce alla notizia, Wan approfondisce il motivo per cui The Conjuring da singolo film si è espanso prima con un sequel, e poi con un intero franchise horror.

Il cineasta della Malaysia ha diretto il film inaugurale dell'universo horror nel 2013. The Conjuring fu immediatamente riconosciuto dalla critica come uno dei migliori horror del ventunesimo secolo, e ha scatenato un movimento nel genere che continua ancora oggi. Il regista nel 2016 scrisse e diresse il sequel di quel film, The Conjuring 2, ambientato 6 anni dopo gli eventi del primo film, che si svolgeva nel 1971. Da lì, la serie horror è stata costruita attraverso film come Annabelle, Annabelle: Creation e l'imminente The Nun, tutti film che giocano con il tempo, riavvolgendolo e guardando agli eventi precedenti i due film di The Conjuring.

A quanto pare sono stati i film della Marvel ad ispirare Wan nell'allestimento del suo personale universo horror. "Vedendo quei film mi sono detto che avremmo potuto fare la stessa cosa, ma all'interno di un universo horror" ha spiegato il regista. "Quando stavamo facendo il primo The Conjuring, ci è parso molto evidente che quei personaggi si muovevano in un universo molto più grande, pieno di storie che sarebbe stato fantastico raccontare."

The Nun esplorerà le origini dello spirito demoniaco che i Warren hanno affrontato in The Conjuring 2. Ambientato nel 1952, il film sarà quello "più vecchio" dell'intera serie, precedendo i fatti di Annabelle: Creation, che avevano luogo nel 1955.

Quando una giovane suora in un'abbazia di clausura in Romania si toglie la vita, un sacerdote dal misterioso passato e un novizio vengono inviati dal Vaticano per indagare. Insieme, i due scoprono il segreto sacrilego dell'ordine di suore. Rischiando non solo le loro vite, ma la loro fede e le loro stesse anime, affrontano una forza malvagia che assume la forma della stessa monaca demoniaca che ha già terrorizzato il pubblico in The Conjuring 2.

Il cast del film comprende Demian Bichir, Taissa Farmiga, Jonas Bloquet, Charlotte Hope, Ingrid Bisu e Bonnie Aarons. Il film è stato diretto da Corin Hardy e sceneggiato da Gary Dauberman, partendo da un soggetto di James Wan. The Nun arriverà in Italia il prossimo 20 settembre.