The Nun: James Wan spiega le origini del progetto in un video in esclusiva per Everyeye

Sin dalla pre-produzione de L'evocazione - The Conjuring, poco prima del 2013, James Wan aveva avuto l'intuizione che quel mondo in realtà sarebbe potuto essere un intero universo espanso. Ora questo universo prende nuove forme con The Nun, del quale vi mostriamo un video in esclusiva per Everyeye.

Si riprende infatti uno dei personaggi/simboli di The Conjuring 2 del 2016, una suora malvagia che ha ovviamente delle origini ben precise e una storia alle spalle. Il nuovo The Nun - La vocazione del male, che arriva dopo la trilogia originale di The Conjuring e la serie dedicata alla bambola Annabelle, si rifà infatti all'esperienza dei coniugi demonologi Ed e Lorraine Warren, autori di svariate indagini e grandi collezionisti dell'occulto.

Non a caso in questo 2018 si "celebrano" i 40 anni dal Poltergeist di Enfield, un caso di cronaca paranormale realmente accaduto fra il 1977 e il 1978 capace di scuotere tutta Londra. Nel video in esclusiva per Everyeye, James Wan vi racconta le origini del progetto, nel frattempo noi vi ricordiamo che il film uscirà in tutta Italia il 20 settembre.

Il giorno prima invece, il 19, nei cinema The Space si potrà assistere alla Horror Night, che prevede la proiezione di The Conjuring 2: Il caso Enfield e subito dopo proprio di The Nun - La vocazione del male. Alla "doppietta" si può assistere anche se si è in possesso dell'abbonamento mensile The Space Pass, con pop corn illimitati con l’acquisto di un Pop Maxi.