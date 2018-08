The Nun: guardate questo terrificante video a 360°

La Warner Bros. Pictures ha rilasciato un video VR a 360 gradi intitolato Escape the Abbey 360 per la promozione del nuovo e attesissimmo film horror The Nun, con protagonista Taissa Farmiga.

Il nuovo video è una terrificante esperienza VR che vi permetterà di esplorare i raccapriccianti corridoi dell'abbazia nella quale è ambientato il film ... ma state attenti al demone Valak, la Suora, che si aggira intorno a voi, in agguato.

Quando una giovane suora in un'abbazia di clausura in Romania si toglie la vita, un sacerdote dal misterioso passato e un novizio vengono inviati dal Vaticano per indagare. Insieme, i due scoprono il segreto sacrilego dell'ordine di suore. Rischiando non solo le loro vite, ma la loro fede e le loro stesse anime, affrontano una forza malvagia che assume la forma della stessa monaca demoniaca che ha già terrorizzato il pubblico in The Conjuring 2.

Il cast di The Nun comprende Demian Bichir, Taissa Farmiga, Jonas Bloquet, Charlotte Hope, Ingrid Bisu e Bonnie Aarons. Il film è stato diretto da Corin Hardy e sceneggiato da Gary Dauberman, partendo da un soggetto di James Wan.

The Nun arriverà in Italia il prossimo 20 settembre. Si tratta del quinto film del The Conjuring Universe, dopo The Conjuring, The Conjuring 2, Annabelle e Annabelle: Creation.