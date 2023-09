The Nun e la folle teoria di The Conjuring: Irene e Lorraine sono la stessa persona?

L'universo di The Conjuring vi avvicina alla sua conclusione: il quarto capitolo di The Conjuring, chiuderà infatti la saga nutrita in questi anni da due spin-off principali, entrambi dedicati ai demoni più sanguinari del franchise. Con l'uscita di The Nun 2 al cinema, è iniziata a circolare una nuova inquietante teoria!

L'ipotesi avanzata dal mondo del web unisce il destino di Suor Irene a quello di Lorraine Warren. E fin qui niente di strano se pensiamo che entrambe le donne combattono, seppur in momenti diversi, il demone Valak. Neanche l'estrema somiglianza tra le due colpisce più di tanto in quanto, nella realtà, Vera Farmiga (Lorraine) e Taissa Farmiga (Suor Irene) sono sorelle.

Proprio l'intenzione di accostare i due personaggi, come succede alla fine di The Nun II quando la camera cattura una telefonata dei coniugi Warren, invece non sarebbe altro che un chiarimento sul destino di Suor Irene. Secondo una teoria che circola sul web, infatti, la scena post-credit di The Nun II rappresenta il futuro del personaggio di Taissa Farmiga che ovviamente non indossa più il velo e ha deciso di combattere i demoni, grazie alla sua sensibilità all'aldilà, a tempo pieno: secondo questa teoria, dunque, Lorraine Warren e Suor Irene sarebbero la stessa persona.

Ma possiamo affermare che per quanto interessante, la teoria sia sbagliata. In The Conjuring 2 - il caso Enfield, infatti, Lorraine si trova a faccia a faccia con Valak senza mai riconoscerlo e senza mai menzionare di averlo già combattuto. Non ne ricorda neanche il nome sebbene alla fine di The Nun Padre Burke riesca a scoprirlo e usarlo contro di esso.

Per quanto riguarda la possessione del Francese, invece, nella scena finale di The Nun veniamo a conoscenza che l'uomo è ancora sotto il controllo di un demone dai coniugi Warren che erano presenti e affermano di sapere che il Francese era già stato posseduto 20 anni fa. Qui la teoria che Lorraine Warren e Suor Irene siano la stessa persona cade di nuovo poiché i Warren avranno scoperto da qualche registro vaticano chi era la vittima di Valak e di conseguenza, sono a conoscenza degli eventi del Monastero di Santa Carta in Romania.

Inoltre, Ed e Lorraine Warren fondano nel 1952 il New England Society for Psychic Research, lo stesso anno in cui hanno luogo gli eventi di The Nun, dimostrando così che Suor Irene e Lorraine non sono la stessa persona. Un'altra ipotesi più credibile, infine, le vede sorelle: entrambe le donne hanno una particolare sensibilità al paranormale ed entrambe sono perseguitate dallo stesso demone che potrebbe aver preso di mira, cosa abbastanza comune tra le entità maligne, i membri della stessa famiglia.

Queste domande avranno mai una risposta? Nell'attesa di scoprirlo, se siete in vena di rewatch potete dare un'occhiata alla nostra classifica dei film di The Conjuring.