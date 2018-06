The Nun: ecco il trailer italiano! "Dio finisce Qui!": date un'occhiata...

L'avevamo annunciato ieri, ma ecco a voi il trailer ufficiale, rilasciato dalla Warner Bros. Italia, di The Nun, diretto da James Wan, che ha già portato con successo a compimento i primi due film della saga di The Conjuring.

In The Nun vedremo il male prendere forma in un modo incredibile: attraverso le vesti di una suora! Un demone che sembra tanto maligno quanto potente.

La sinossi ufficiale, rilasciata da Warner Bros. Italia recita: "Quando una giovane suora di clausura si toglie la vita in un’abbazia della Romania, un prete con un passato burrascoso e una novizia sul procinto di prendere i voti, vengono inviati dal Vaticano per fare luce sull’evento. Insieme scopriranno il diabolico segreto dell’ordine. Mettendo a repentaglio non solo le proprie vite, ma anche la loro fede e le loro anime, si troveranno ad affrontare una forza malvagia che ha le sembianze della stessa suora demoniaca che ha terrorizzato il pubblico in “The Conjuring – Il caso Enfield” mentre l’abbazia diventerà un campo di battaglia tra i vivi e i dannati."

The Nun arriva in sala il 20 settembre.