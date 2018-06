The Nun: ecco l'inquietante e spaventoso poster dello spinoff di The Conjuring

Finalmente possiamo vedere il primo poster dell'horror spinoff di The Conjuring, intitolato The Nun. Domani vedremo anche il primo trailer ma per adesso "godiamoci" la locandina, che è tutta un programma! Da noi il film esce il 20 settembre.

Questo sarà “il capitolo più oscuro” e la locandina ci invita ad... Esserne testimoni!

Mentre aspettiamo che Annabelle e Annabelle 2: Creation ottengano il trequel, possiamo aspettare di vedere The Nun, che parlerà di uno dei personaggi visti nel franchise, quello che, in diversi modi, è riuscito a terrorizzare a morte il personaggio di Vera Farmiga. Non solo: pare che vedremo presto anche il terzo The Conjuring.

Colin Hardy è il regista di questo spinoff la cui immagine promo è davvero spaventosa. La sceneggiatura è invece stata scritta da Gary Dauberman e James Wan, che ha diretto i primi due film del franchise maggiore, The Conjuring, appunto.

Nel cast di questo horror troviamo Demian Bichir che vestirà i panni di un prete, Padre Burke, Taissa Farmiga (sorella di Vera), che sarà Sorella Irene, Jonas Bloquet (Frenchie), Charlotte Hope, Ingrid Bisu e Bonnie Aarons (The Nun, appunto). Curiosi? E, soprattutto: pronti per vedere il trailer domani?