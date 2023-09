The Nun, come finisce il primo film? Prepariamoci al sequel in uscita oggi

Nel 2018 The Nun - La Vocazione del Male fu il primo film a tentare di espandere l'universo di The Conjuring uscendo dai confini delle avventure dei coniugi Warren: da allora sono trascorsi ben 5 anni, il franchise è cresciuto ed è quindi giunto finalmente il momento di tornare a parlare di suore possedute.

Con The Nun 2 in uscita oggi al cinema è infatti necessario riprendere per un attimo in mani il primo film e ricapitolarne il finale: come andò a finire, durante il primo capitolo dello spin-off di The Conjuring, lo scontro tra la novella suor Irene e la millenaria entità demoniaca Valak?

Come probabilmente ricorderete, la chiave per risolvere il problema fu una reliquia contenente il sangue di Cristo che già anni addietro era stata utilizzata per sigillare il demone evocato dal duca di St. Carta: ad affrontare Valak è stavolta proprio Irene, che riesce (almeno in apparenza) a rispedire il demone all'inferno sputandogli addosso il sangue contenuto nella reliquia dopo esser stata brevemente posseduta.

Le cose, però, non sono così semplici: sul finale scopriamo infatti che il Francese è stato posseduto da Valak (di lui si parlerà infatti proprio nel primo film di The Conjuring durante una lezione tenuta dai Warren), che quindi tornerà presumibilmente a tormentare le sue vittime in futuro. Ora siete pronti: non vi resta che correre al cinema! Ecco, intanto, cosa ci dicono le prime reazioni a The Nun 2.