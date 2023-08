The Nun, l'attrice del demone Valak fa causa a Warner Bros: 'Non pagano il merchandising'

The Nun 2 sarà il film più violento del The Conjuring Universe, al punto che parte di quella violenza potrebbe presto trasferirsi nelle aule dei tribunali.

Questo perché nelle scorse ore la Warner Bros. Discovery è stata denunciata dall'attrice Bonnie Aarons, interprete dell'iconico demone-suora Valak nella saga horror creata da James Wan, a causa dei profitti dovuti al merchandising: stando all'attrice, infatti, il contratto stipulato con Warners, New Line Cinemas e Scope Productions, per il quale lei è stata pagata 71.500 dollari, includeva anche un bonus di 175mila dollari legati agli incassi del film al box office e una quota sui profitti derivati dal merchandising legato a The Nun. Tuttavia, nonostante il film abbia incassato 365 milioni di dollari in tutto il mondo da un budget di 22 milioni, l'attrice accusa tramite i suoi legami:

"Invece di contabilizzare e pagare in modo trasparente, la Warner Bros. oscura e nasconde il vero ammontare della quota dei ricavi del merchandising dovuti alla signora Aarons, il tutto continuando a sfruttare la sua immagine", si legge nella causa depositata martedì presso la Corte Superiore di Los Angeles. L'accordo stabilisce che l'attrice ha diritto a una "quota proporzionale del 5% del 50% delle entrate lorde" dalla licenza dei diritti di merchandising. Stando all'attrice, la sua quota di entrate è "incoerente rispetto alle vaste attività di merchandising" legate al suo personaggio. La denuncia cita violazione del contratto e violazione del patto implicito di buona fede e correttezza, che impedisce di agire in modo da minare i vantaggi per la controparte di un accordo.

Nessuno ha pensato a non far arrabbiare la suora demoniaca? Vedremo come andrà a finire. Nel frattempo, guardate il trailer di The Nun 2.