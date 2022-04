The Nun 2: la Warner conferma il sequel, sarà il prossimo nel franchise di Conjuring

Durante il panel organizzato alla CinemaCon in questi giorni, Warner Bros. Discovery ha potuto mostrate del materiale inedito tratto dai suoi prossimi film in arrivo (su tutti i cinecomic Flash, Black Adam e Aquaman 2) ma ha anche anticipato i prossimi progetti che verranno girati dallo studio, tra questi anche la conferma che The Nun 2 si farà.

Non solo la conferma che The Nun 2 entrerà in produzione molto presto, ma pare anche che il sequel sarà il prossimo capitolo del franchise del cosiddetto The Conjuring Universe, concepito e prodotto da James Wan.

Già in precedenza, una delle star di The Nun aveva lasciato intendere che la realizzazione di un sequel fosse praticamente certa. Parlando all'Hollywood Reporter, Taissa Farmiga (sorella minore di Vera, star del franchise principale di Conjuring) aveva detto:

"Ci sono state sicuramente voci e colloqui nell'ultimo anno. Ma la pandemia ha ovviamente condizionato tutto, incluso le riprese e così via. Così ho sentito che se ne sarebbe parlato in autunno, forse, e si parlava di provare potenzialmente a vedere quale fosse la mia disponibilità. Ma non ho ancora visto una sceneggiatura. Quindi non ho sentito nulla di definitivo o qualcuno dire, 'Hey, questo si farà'. Quindi non lo so, ma mi piacerebbe tornare a visitare Suor Irene. Sono passati anni".

La conferma è quindi arrivata alla CinemaCon, dove Warner ha presentato ufficialmente The Nun 2 tra i suoi prossimi progetti in produzione. Parlando di questi ultimi, è arrivata anche la conferma ufficiale di The Batman 2, dopo l'incredibile successo mondiale della pellicola con Robert Pattinson, capace di incassare quasi 760 milioni in tutto il mondo.

Tempo fa Akela Cooper era stata annunciata come sceneggiatrice di The Nun 2, ma al momento non è chiaro se Warner andrà avanti con la sua versione. Nessun accenno, infine, al sequel di The Crooked Man, altro spin-off della saga horror.