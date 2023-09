The Nun 2 vince ancora al box-office: battuto Assassinio a Venezia

Contro le aspettative di molti The Nun 2 è riuscito a battere al botteghino Assassinio a Venezia che era previsto come il principale competitor dello spin-off horror. Insomma, la pellicola rimane salda al primo posto al botteghino americano nonostante non abbia ottenuto l'apprezzamento della critica.

Ciò conferma come i pareri di critici e giornalisti molto spesso non coincidano con quelli del pubblico generalista. La sentenza di Rotten Tomatoes su The Nun 2, nonostante non lo bocci completamente come nel caso del primo capitolo, non è positiva ma anche si posiziona nella parte bassa della percentuale. Questo però non ferma le persone ad andare a vedere ugualmente il film al cinema e ad immergersi nel mondo di The Nun.

Dopo un'estate caratterizzata da grandissime uscite come Barbie, Oppenheimer e Mission Impossible, The Nun 2 guida il secondo peggior fine settimane del box office americano che ha segnato anche l'entrata in gioco di Assassinio a Vanezia. Dopo la delusione del secondo capitolo, in molti pensavano che il terzo film potesse rialzare le sorti al botteghino del franchise di Kenneth Branagh. Nonostante l'ingresso in campo del film, la pellicola ha esordito solo al secondo posto non riuscendo a scardinare il posto di The Nun 2 saldo in vetta da due settimane.

Se vi va di scoprire qualcosa in più sul film, vi consigliamo la nostra recensione di The Nun 2. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!