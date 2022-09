The Nun 2, trovata la protagonista: sarà Storm Reid, star di Euphoria e Suicide Squad

A qualche settimana dall'annuncio della data di uscita di The Nun 2, Warner Bros e New Line Cinema hanno annunciato la protagonista del prossimo film del The Conjuring Universe.

Il personaggio principale del sequel di The Nun sarà infatti interpretato da Storm Reid, giovane star di Euphoria e The Suicide Squad di James Gunn: al momento della stesura di questo articolo non è stato rivelato alcun dettaglio in merito al personaggio del quale la Reid sarà chiamata a vestire i panni, ma è stato confermato che il nuovo capitolo della saga sarà ambientato negli anni '50, e si svolgerà dopo gli eventi di The Nun, uscito nel 2018. La Warner Bros, in precedenza, aveva fissato una data di uscita per l'8 settembre 2023 per The Nun 2, con un inizio di produzione previsto per ottobre.

Un precedente rapporto sul sequel aveva anticipato alcuni dettagli della trama del film, che avrà luogo nella Francia del 1956: un prete viene assassinato in circostanze misteriose, mentre un antico male si sta diffondendo nella zona. Come i fan ricorderanno dal film del 2018, il primo The Nun è stato ambientato in Romania nel 1952, con la sua conclusione che lo collegava direttamente al primo film di The Conjuring di James Wan: i protagonisti erano Taissa Farmiga e Jonas Bloquet, che alcuni rumor (non confermati) vogliono riprendere i rispettivi ruoli anche nel prossimo episodio. Il film sarà diretto da Michael Chaves, già regista di La Llorona e The Conjuring Per ordine del diavolo.

Come sempre vi terremo aggiornati, quindi rimanete sintonizzati.