The Nun 2, il nuovo trailer ci catapulta nell'orrore del monastero

Il canale Youtube di Warner Bros ha appena pubblicato il trailer di The Nun 2, l'atteso film gotico diretto da Michael Chaves e scritto da Akela Cooper, Ian Goldberg e Richard Naing. La clip, della durata di due minuti, ci introduce il monastero per poi lasciare spazio a tutti gli eventi soprannaturali tipici del franchise.

Così figura nella descrizione della clip: "New Line Cinema ti porta al cinema col thriller horror The Nun II, il prossimo capitolo della storia di The Nun, il titolo di maggior incasso nell'universo di The Conjuring con ben 2 miliardi di dollari. 1956, Francia: un prete viene assassinato. Un male si sta diffondendo. Il sequel del grande successo mondiale segue la sorella Irene mentre si trova ancora una volta faccia a faccia con Valak, la suora demone". Inoltre, ecco il primo sguardo su The Nun 2.

Nel cast figurano Taissa Farmiga, Anna Popplewell, Katelyn Rose Downey e Storm Reid, la star di Euphoria e Suicide Squad, mentre le riprese principali sono iniziate il 6 ottobre 2022 in Francia, per poi concludersi entro la fine dell'anno.

The Nun - La vocazione del male, primo capitolo della saga, ha ottenuto recensioni discrete da parte della critica – ricordiamo il 26% su Rotten Tomatoes, o il punteggio di 4,4 su 10 per Metacritic –, ma l'incasso totale è stato più che soddisfacente: il film ha riscosso oltre 365 milioni di dollari, diventando così il film più remunerativo della saga di The Conjuring.

In attesa del 7 settembre 2023, non perdetevi il look originale di Valak in The Nun 2.