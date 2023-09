The Nun 2, top o flop? Le previsioni sullo spin-off di The Conjuring

The Nun 2 è al cinema dal 6 settembre 2023. È ancora presto per decretare il successo o l'insuccesso della pellicola, ma, se volessimo avanzare qualche ipotesi, quale potrebbe essere l'incasso complessivo per il secondo capitolo della saga?

Stando alle prime previsioni, The Nun 2 incasserà tra i 30 e i 42 milioni di dollari durante il primo fine settimana. Ecco perché probabilmente non sarà un flop, bensì, al contrario, un grande successo: il primo capitolo ha incassato ben 365 milioni di dollari in tutto il mondo, perciò è lecito pensare che il sequel incorrerà in una sorte altrettanto favorevole.

In compenso, a contrastare la pellicola ci saranno Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3 e The Equalizer 3. Si riferiscono entrambi a franchise duraturi e dai risultati economici considerevoli, ma, come il fenomeno Barbienheimer ci ha suggerito, non è detto che due progetti finiscano necessariamente col farsi concorrenza tra loro – anzi. Soltanto i prossimi giorni riusciranno a rendere i pronostici sempre più accurati.

A dirigere The Nun 2 (o The Nun II, stando alla dicitura originale) è Michael Chaves, mentre nel cast figurano Taissa Farmiga (Suor Irene), Jonas Bloquet (Maurice "Francese" Theriault), Storm Reid (Suor Debra) e Anna Popplewell (Kate). Il film, ambientato nella Francia del 1956, racconta la storia di Suor Irene: a seguito della morte misteriosa di un prete, decide di investigare sull'altrettanto miseriosa creatura che infesta il collegio cattolico. Il pericolo, però, è sempre dietro l'angolo...

