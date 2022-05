The Nun 2, svelati i primi dettagli della storia: Valak sta per tornare più feroce che mai

Qualche giorno, fa durante la presentazione al CinemaCon, la Warner Bros ha confermato ufficialmente The Nun 2, sequel del campione d'incassi del 2018 'The Nun' le cui riprese sono attualmente in corso.

Come confermato dal produttore e creatore del franchise James Wan, The Nun 2 sarà il prossimo episodio del The Conjuring Universe e sarà diretto dal regista Michael Chaves, già autore dell'acclamato The Conjuring 3 Per ordine del diavolo. Ora, un nuovo rapporto pubblicato dal noto sito Bloody Disgusting ha rivelato le prime informazioni sulla trama di The Nun 2:

Stando alle informazioni ottenute dal portale, la storia del sequel sarà ambientata nella Francia del 1956. La descrizione pubblicata dal sito recita quanto segue: "Un prete viene assassinato. Un male misterioso inizia a diffondersi. Il sequel del grande successo mondiale The Nun segue sorella Irene mentre si trova ancora una volta faccia a faccia con la forza demoniaca Valak, la suora demone". Queste informazioni svelano che il film sarà ambientato quattro anni dopo gli eventi del primo episodio, che invece aveva luogo in Romania nel 1952. Una scelta logica considerato che la presenza di sorella Irene fa pensare ad un possibile ritorno di Taissa Farmiga come protagonista, esattamente quattro anni dopo l'uscita nelle sale del primo film.

Se siete fan del Conjuring Universe, restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.