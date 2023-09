The Nun 2, spiegazione del finale del nuovo spin-off di The Conjuring

Sul finale del primo The Nun avevamo avuto modo di capire come quella su Valak non fosse una vittoria definitiva: il demone giaceva ancora all'interno del Francese e sarebbe sicuramente tornato a far danni di lì a qualche tempo. Il momento è giunto, e The Nun 2 è arrivato a raccontarci la seconda parte dello scontro: sarà davvero finita?

Protagonista di questo sequel è sempre la nostra Irene, che si illude di poter finalmente vivere una vita tranquilla finché non le viene ordinato di investigare su alcune morti molto sospette avvenute all'interno della Chiesa: gli indizi sono chiari, Valak è vivo e vegeto e si sta facendo strada attraverso l'Europa, puntando dritto sulla Francia.

Dopo un po' di peripezie, scopriamo che l'intento del nostro simpatico ospite degli inferi in trasferta è giungere agli Occhi di Santa Lucia (che, per inciso, scopriamo essere un'antenata di Irene, di sua madre... E di Lorraine!), una reliquia che dovrebbe ora trovarsi in un edificio che ospitava, al tempo, un vecchio monastero.

Irene si trova quindi ad avere a che fare con Valak in varie forme, dal Francese posseduto alla classica capra da sempre associata al diavolo in una certa iconografia cristiana: trovati gli Occhi, l'effetto di questi e della preghiera riesce però a far prendere fuoco al demone, che sembra quindi togliere definitivamente il disturbo.

In realtà sappiamo che le cose non stanno esattamente così: The Conjuring ci ha parlato dell'esorcismo effettuato sul Francese negli anni '70, per cui sappiamo con certezza che il demone all'interno del nostro è al massimo stato ridotto a uno stato di momentanea inoffensività. In vista, comunque, non dovrebbero esserci altri scontri con Valak... Almeno non per Irene! Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione di The Nun 2.