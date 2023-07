The Nun 2, primo sguardo sul sequel della saga horror con Taissa Farmiga

Dopo l'annuncio del look originale di The Nun 2, Entertainment Weekly ha pubblicato un primo sguardo sull'attesissimo sequel: l'immagine mostra Sorella Irena (interpretata da Taissa Farmiga) circondata da presenze inquietanti, con l'immancabile atmosfera crepuscolare della saga a fare da sfondo.

"Prosegue con la sua vita anonima in questo convento in Italia" ha dichiarato il regista Michael Chaves. "Inoltre, dopo questa sua esperienza traumatica, questo lungo viaggio, ora vuole soltanto vivere all'insegna del servizio".

Così ha continuato il regista: "Maurice si reca in Francia e lavora in questo collegio, è una specie di tuttofare. Ha un'amicizia, un flirt con uno degli insegnanti del posto, e lo spettatore potrà vederlo maturare – è qui che i nostri personaggi prendono il via. Ma sappiamo benissimo fin dal primo film che qualcosa di terribile si cela in lui: Valak agisce dall'interno, perciò gli eventi riportano Irene in rotta di collisione col suo vecchio amico".

Diretto da Michael Chaves e scritto da Ian Goldberg, Richard Nain e Akela Cooper, The Nun 2 è un film gotico soprannaturale e costituisce il nono capitolo della saga, inserendosi come sequel diretto del film rilasciato nel 2018. Ambientato a quattro anni di distanza dalla pellicola precedente, segue la storia di Sorella Irene e della sua ulteriore lotta contro la forza demoniaca Valak. Tra i celebri attori, ricordiamo Storm Reid, Taissa Farmiga, Anna Popplewell, Bonnie Aarons e Jonas Bloquet.

Il film debutterà in sala l'8 settembre 2023. Per approfondire l'argomento, ecco i primi dettagli della storia di The Nun 2. A quanto pare, ne vedremo delle belle: la ferocia Valak raggiungerà un livello addirittura maggiore!