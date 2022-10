The Nun 2: nel sequel tornerà anche Taissa Farmiga nei panni di Suor Irene

Dopo l'annuncio di Storm Reid come protagonista di The Nun 2, oggi possiamo confermarvi che Taissa Farmiga riprenderà il ruolo di Suor Irene nel sequel del The Conjurigin Universe.

A segnalarlo nelle scorse ore è stato Deadline, secondo cui in The Nun 2 dal regista Michael Chaves (La Llorona, The Conjuring: The Devil Made Me Do It) Taissa Farmiga riprenderà il ruolo interpretato nel primo; inoltre, insieme a lei tornerà anche Bonnie Aarons, ancora una volta nel ruolo del demone iconico noto come Valak.

The Nun 2 arriverà nelle sale l'8 settembre 2023. Secondo la trama diffusa da Warner Borse, il film sarà ambientato nella Francia del 1956, circa quattro anni dopo gli eventi del primo episodio (che era ambientato nella Romania del 1952) e racconterà l'ascesa di un antico male che inizia a risvegliarsi dopo il misterioso assassinio di un prete. Ricordiamo che nel 2018, il primo The Nun diretto da Corin Hardy aveva incassato ben 365 milioni di dollari al botteghino mondiale: nel film, un prete dal passato misterioso e una giovane novizia vengono inviati in Romania dal Vaticano per indagare sulla morte di una giovane suora e affrontare una forza malvagia sotto forma di una suora demoniaca.

Quali sono le vostre aspettative per questo nuovo capitolo del The Conjuring Universe? Ditecelo nella sezione dei commenti.