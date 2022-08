The Nun 2, il sequel dello spin-off di The Conjuring al cinema: ecco la data d'uscita

Un nuovo appuntamento al cinema per gli amanti della saga The Conjuring sarà realtà nel 2023. Warner Bros. Discovery ha annunciato la data d'uscita del sequel di The Nun, spin-off della saga madre, a cinque anni dall'uscita del primo capitolo. L'universo di The Conjuring è pronto ad espandersi ulteriormente.

Lo studio ha fissato la data d'uscita di The Nun 2 all'8 settembre 2023, esattamente lo stesso fine settimana in cui il film precedente debuttò nelle sale.

Si tratta del primo film di The Conjuring dall'ultimo capitolo della saga, uscito nel 2021: The Conjuring - Per ordine del diavolo. Potete scoprire i primi dettagli della trama di The Nun 2, in attesa di materiale che potrà provenire dal set.



Diretto da Michael Chaves, regista esperto del genere - dietro la macchina da presa di film come La Llorona - Le lacrime del male e proprio The Conjuring - Per ordine del diavolo - The Nun 2 cercherà di replicare il successo al botteghino del primo film, capace di debuttare con un incasso da 53,8 milioni di dollari.



Il film ha incassato 365,6 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il film con il maggior incasso di tutta la saga horror.

Un paradosso, se si pensa che The Nun ha ricevuto anche le critiche peggiori di tutto il franchise. Ora The Nun 2 cercherà quantomeno di far ricredere la stampa, dopo l'ottimo impatto suscitato sul pubblico dal primo film.

Se ve la siete persa potete recuperare la nostra recensione di The Nun, in attesa del sequel.