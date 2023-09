The Nun 2 ha una scena post-credit? Scoprite se restare in sala dopo il finale

The Nun 2 rappresenta il nono film della serie di The Conjuring ed è il sequel di The Nun - La vocazione del male, diretto da Corin Hardy. La pellicola si ambienta inFrancia, nel 1956. Qui in un collegio cattolico un prete muore misteriosamente, spingendo Suor Irene a investigare sulla creatura che infesta l'istituto.

L'universo fondato da James Wan nel 2014 nel corso degli anni si è mosso abbastanza nelle retrovie rispetto a molti altri che hanno cercato, e talvolta fallendo, di raggiungere gli apici di successo toccati dall'MCU con il suo macrocosmo cinematografico ed ora anche televisivo.

In tutto questo però l'universo iniziato con The Conjuring nel 2014 non ha mai perso occasione di regalare agli appassionati numerose pellicole del terrore, anche se di queste forse, molte sono quelle che si farebbe meglio a dimenticare.

Purtroppo tra questi si può trovare anche il predecessore di The Nun 2, il quale a fronte di un'idea di base tutto sommato interessante, visto anche il potenziale del demone Valak, ha però perso l'occasione di regalare quello che sarebbe potuto essere uno dei film horror più spaventosi di sempre.

Se voi però siete tra quelli che vogliono dare ancora fiducia alla suora demoniaca, forse dovremmo avvertirvi di non alzarvi dalla poltrona una volta iniziati i titoli di coda. Infatti una volta conclusi questi ultimi, ci sarà spazio per una interessante scena post-credit, che non vi diciamo per evitare spoiler.

Vi getterete ancora a caccia di oscure presenze? In attesa di sapere la vostra vi lasciamo la nostra recensione di The Nun 2. Oltretutto, sapevate che James Wan è stato portato in ospedale?