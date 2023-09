The Nun 2, promosso o bocciato? La sentenza di Rotten Tomatoes

E' arrivato in sala The Nun 2, sequel del film horror del 2018 che si trasformò in un piccolo fenomeno cinematografico. A 5 anni di distanza è arrivato un seguito che, almeno apparentemente, sembra non aver particolarmente convinto il pubblico e con lui anche gli aggregatori.

Insomma, The Nun 2 non conquista ma comunque è stato capace di superare la percentuale raggiunta dal primo capitolo su Rotten Tomatoes. Mentre erano già miste le aspettative intorno a The Nun 2, l'arrivo del film al cinema sembra non aver particolarmente esaltato ne la critica ne coloro che pellicole di questo tipo dovrebbero alimentarle, ovvero, il pubblico. Dopo le prime proiezioni e l'arrivo al cinema del film la pellicola ha collezionato il 49% su Rotten Tomatoes.

Nonostante ciò, è riuscita a raggiungere un punteggio superiore rispetto al primo film che all'epoca dell'uscita nel 2018 si fermò al 24% diventando una delle pellicole horror meno apprezzate dalla critica. L'apprezzamento pare non sia particolarmente aumentato nel secondo capitolo ma, comunque, è riuscita a raggiungere un punteggio che si avvicini al 50%. Vedendo le poche aspettative di partenza rivolte a The Nun 2, non è strano vedere che, i risultati che sta ottenendo, non stanno facendo parlare di un drammatico flop.

