The Nun 2 fa paura a tutti gli altri film e conquista il box office: esordio da 32 milioni

Le trovate di marketing per The Nun 2 sembrano aver funzionato, dato che il nuovo capitolo del The Conjuring Universe dominerà il box office durante il suo week-end d'apertura.

Il film apre alla grande il box office autunnale con un solido weekend di apertura stimato a 32 milioni di dollari, dopo aver incassato 13,1 milioni di dollari venerdì da 3.728 sale, corrispondenti alle proiezioni pre-release. Numero inferiori rispetto al primo The Nun, distribuito nel 2018, che aveva esordito con 53 milioni di dollari prima di diventare il film con il maggior incasso della The Conjuring Universe, per un totale al botteghino globale da 365 milioni di dollari contro appena 22 milioni di dollari di budget. L'apertura da 32 milioni di The Nun 2 è comunque superiore a quella da 24 milioni di dollari del film del 2021 The Conjuring: Per ordine del diavolo e, a seconda delle oscillazioni dei flussi di pubblico, potrebbe avvicinarsi o anche superare l'esordio da 35 milioni di Annabelle: Creation.

Al secondo posto c'è The Equalizer 3, con un secondo weekend da 13 milioni di dollari, un calo del -62,5% rispetto all'apertura di 34,6 milioni di dollari, quasi identico al calo del -61% che The Equalizer 2 fece registrare nel suo secondo fine settimana da 14 milioni di dollari nel 2018. Al terzo posto c'è Il mio grosso grasso matrimonio greco 3, con un primo week-end da 9,5 milioni, circa la metà dei 17,8 milioni di dollari di apertura guadagnati da Il mio grosso grasso matrimonio greco 2 nel 2016. Al quarto troviamo Jawan, blockbuster bollywoodiano, l'ultimo film della star indiana Shah Rukh Khan, che ha incassato 6,9 milioni di dollari in quattro giorni di apertura (già 16 milioni di dollari nel giorno della sua apertura globale, il più alto lancio mondiale di sempre per un film in lingua hindi) mentre al quinto posto la top5 è chiusa da Barbie della Warner Bros., che al suo ottavo fine settimana ha conquistato altri 5 milioni di dollari.

Nel frattempo, in Italia The Nun 2 ha superato i 2 milioni di euro, ma dopo la prima posizione raggiunta nei primi giorni di programmazione nella giornata di ieri sabato 9 settembre è sceso al secondo posto, con Oppenheimer di Christopher Nolan che ha riguadagnato la vetta della classifica superando i 21 milioni di euro.