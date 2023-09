The Nun 2 da oggi al cinema: tutto quello che dovete sapere sul film di The Conjuring

Da oggi mercoledì 6 settembre 2023 arriva nelle sale cinematografiche italiane The Nun 2, sequel di The Nun del 2018 e nuovo capitolo del famoso franchise horror noto come The Conjuring Universe.

La storia di The Nun 2 è ambientata nella Francia del 1956, e inizia quando un prete viene trovato improvvisamente morto. Non ci sono dubbi che si tratti di un omicidio, ma mentre il male inizia a diffondersi nella zona la protagonista sorella Irene indaga su quanto accaduto: non passa molto tempo prima che la giovane suora si renda che dietro la morte del prete si nasconde un'entità malefica.

La protagonista del film è Taissa Farmiga, già apparsa in The Nun e sorella di Vera Farmiga, simbolo dell'universo di The Conjuring nel quale interpreta Lorraine Warren, co-protagonista dei film di The Conjuring al fianco di Patrick Wilson, interprete di Ed Warren. Nel film, Taissa Farmiga è affiancata da Jonas Bloquet (Tirailleurs, The Nun), Storm Reid (The Last of Us, The Suicide Squad), Anna Popplewell (Fairytale, la trilogia de Le cronache di Narnia) e da Bonnie Aarons, interprete dell'iconico demone Valak che, curiosamente, è attualmente in causa con Warner Bros proprio per The Nun. Il regista è Michael Chaves, che per la saga aveva già diretto The Conjuring: Per ordine del diavolo, e che qui dirige una sceneggiatura di Ian Goldberg & Richard Naing (Eli, The Autopsy of Jane Doe) e Akela Cooper (M3GAN, Malignant), da una storia di Akela Cooper basata sui personaggi creati da James Wan & Gary Dauberman.

Ricordiamo che l’universo The Conjuring rappresenta la saga horror di maggior successo nella storia al box office con un incasso complessivo globale di 2 miliardi di dollari. A livello mondiale, quattro dei titoli di The Conjuring hanno incassato ciascuno oltre 300 milioni di dollari nel mondo (The Nun 366 milioni, The Conjuring 2 322 milioni, The Conjuring 320 milioni e Annabelle: Creation 307 milioni), tutti a fronte di budget irrisori che hanno permesso a New Line di guadagnare enormi profitti.

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di The Nun 2.