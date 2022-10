The Nun 2: iniziate le riprese del nuovo film di Conjuring

Dopo l' annuncio di Storm Reid come prossima protagonista di The Nun 2 di qualche settimana fa, una foto pubblicata sui social annuncia l'inizio delle riprese del film in uscita il prossimo anno e diretto da Michael Chaves.

L'ideatore di grandi saghe di successo (Saw, Insidious e The Conjuring) James Wan ha pubblicato una nuova foto sul suo account Instagram, con il quale le riprese di The Nun 2 hanno preso ufficialmente il via. La location designata per le prime scene del film è la Francia e con alla guida Chaves, già regista degli spinoff The Curse of La Llorona e The Conjuring: The Devil Made Me Do It, la pellicola è attualmente prevista per il 2023.

Già a maggio erano stati svelati i primi dettagli sulla trama di The Nun 2 e dalla sinossi, rilasciata anch'essa già da qualche tempo, possiamo leggere: "1956 - Francia. Un prete viene assassinato. Un male si sta diffondendo. Il sequel del successo mondiale THE NUN segue SISTER IRENE mentre si trova ancora una volta faccia a faccia con la forza demoniaca VALAK - THE DEMON NUN!.

Il secondo capitolo di The Nun e nona puntata del franchise di The Conjuring Universe rivedrà, inoltre, la presenza di Bonnie Aarons nei panni della suora demoniaca e di Taissa Farmiga nel ruolo di Suor Irene!