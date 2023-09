The Nun 2: immaginate di andare al cinema e trovarvi di fronte delle vere suore demoniache

Mentre Warner Bros sembra aver mollato le redini sulla campagna promozionale di Aquaman 2, lo stesso non si può dire per quella di The Nun 2, che invece è ricca di trovate pronte per diventare virali.

È il caso dell'ultima idea pubblicitaria pensata per il sequel di The Nun, che ha spinto Warner Bros a far apparire delle 'vere suore demoniache' durante alcune proiezioni di The Nun 2 nei cinema americani e non solo, con la major che ha collaborato con Triple Play per una campagna digitale denominata "#ISawANun". Immaginate la scena: entrate in sala col vostro biglietto di The Nun 2 e trovate ad aspettarvi qualcuno vestito da suora e col volto coperto, oppure passeggiate tranquillamente per strada e vi imbattete in una misteriosa suora dall'aria poco raccomandabile (come potete vedere nei divertenti video disponibile nel post in calce all'articolo).

“Il nostro obiettivo è offrire un assaggio di un mondo inspiegabile, soprannaturale e decisamente inquietante, e di invitare il nostro pubblico nel mondo di Valak e farsi un’idea della paura che li aspetta nel film”, rivela la campagna promozionale. Nel 2018 The Nun è diventato il maggior successo della saga di The Conjuring, superando anche i film dedicati ad Annabelle e ai coniugi Warren: riuscirà The Nun 2 a fare di meglio?

Per altri contenuti, ecco tutto quello che dovete sapere su The Nun 2.