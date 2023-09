The Nun 2, che fine ha fatto il Francese? La spiegazione del regista

La spiegazione del finale di The Nun 2 ha risolto i dubbi di molti appassionati, ma alcuni interrogativi rimangono aperti: ad esempio, che fine ha fatto Frenchie (interpretato da Jonas Bloquet)? A rispondere alla domanda è il regista Michael Chaves.

"Tutto dipende dall'interpretazione che si vuole dare degli eventi" ha dichiarato, riferendosi al primo capitolo della saga. "C'è un momento alla fine del film in cui... beh, ci sono un paio di momenti, in realtà. Il mid-credit potrebbe stuzzicare l'interesse. Ovviamente, nella timeline di The Conjuring, per rispondere più direttamente, pensiamo che sia salvo alla fine del film, pur consapevoli che più avanti, prima degli eventi del primo Conjuring (ma dopo la pellicola in questione), viene posseduto; dopodiché, l'esorcismo fallito lo spinge a togliersi la vita. Quindi sappiamo che è in procinto di arrivare".

Inoltre, Chaves ha fornito un primo sguardo sul futuro della saga. "Ora, o Valak torna da lui, o potrebbe essere ancora lì dentro. L'interpretazione rimane aperta. Ma c'è un momento, o meglio uno sguardo, che sul finale sembra suggerire qualcosa di più grande. Irene ha avuto una seconda visita, e mi sento di doverle dire... Guarda i suoi occhi! Guarda i suoi occhi, e fino all'ultimo secondo" ha riso.

The Nun 2 (o The Nun II) è il nono film della serie di The Conjuring, oltre a rappresentare il sequel di The Nun - La vocazione del male. Ambientato nella Francia degli anni Cinquanta, vede Suor Irene (scampata miracolosamente dalle grinfie del demone Valak) investigare su una serie di eventi misteriosi verificatesi nel collegio cattolico di Tarascon... con tutti i pericoli che ne derivano.

