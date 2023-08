The Nun 2 sarà il film del Conjuring Universe più violento di sempre: parla il regista

Il primo sguardo all'horror con Taissa Farmiga ci era già bastato per capire la direzione registica del sequel di The Nun. Le affermazioni del regista però non rassicurano gli animi più deboli.

"Credo che il film diventi più cupo. Anche il pubblico lo ha detto, quando lo abbiamo proiettato. È sicuramente più violento di quello che si aspettavano da un film di Conjuring. È sempre un equilibrio delicato. È sicuramente spaventoso, e lo è al 100%". Così come il pubblico dell'horror ha sviluppato l'appetito per l'horror, l'appetito per la violenza ha iniziato ad aumentare, e quindi ci sono alcuni elementi violenti in questo film", questo è quanto ha rivelato il regista del film Michael Chaves in un'intervista per SFX Magazine.

Dopo la visione del trailer ufficiale di The Nun 2 tale dichiarazione non può che trovare la sua conferma. Molti spettatori erano infatti rimasti sia molto spaventati che sorpresi dalla visione di quest'ultimo. L'orrore del monastero, i misteri dietro all'incalcolabile suora che continua a spaventare la protagonista Taissa Farmiga, sono tutti ingredienti per un horror spietato e questa volta ancora più violento del solito.

The Nun 2 uscirà il 7 Settembre 2023 nei cinema, quindi sarebbe meglio prepararsi bene e con anticipo ad un grande orrore che verrà.