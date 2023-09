The Nun 2, a cosa si ispira il nuovo capitolo di The Conjuring?

L'estate sta finendo, settembre è già arrivato a salutarci e con esso un bel carico di nuove uscite che riempiranno le sale cinematografiche tra questi ultimi giorni di bella stagione e i primi scorci di autunno: tra questi ci sarà The Nun 2, ennesimo capitolo di quell'universo narrativo sempre più complesso che è quello di The Conjuring.

Mentre arrivano le prime reazioni della critica al nuovo film con Taissa Farmiga, in molti si chiedono dunque se anche questo sequel del primo capitolo uscito nel 2018 sarà ispirato a una storia vera, come spesso accade per i vari passaggi del franchise ideato da James Wan.

Ebbene, la risposta è no: se per i capitoli principali di The Conjuring la fonte diretta (e ovviamente parecchio romanzata) sono le avventure dei coniugi Warren, che come ben sappiamo sono realmente esistiti e hanno davvero portato avanti questa particolare "impresa familiare", i due The Nun non si basano infatti su nessuna storia reale, prendendo spunto unicamente dalla fantasia degli autori per espandere una saga che la produzione sembra davvero voler spremere fino all'ultima risorsa.

Non troverete, insomma, documenti ufficiali che parlano di strane suore apparse nottetempo in questo o quel convento... O almeno, nel caso in cui doveste trovarne, non saranno in alcun modo connessi al film in questione! Esperienza rovinata? Speriamo davvero di no!