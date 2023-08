The Nun 2 chiuderà il cerchio con The Conjuring, parola di James Wan

The Nun 2 non sarà solo il capitolo più violento del The Conjuring Universe, ma a quanto pare contribuirà a chiudere il cerchio con la storia iniziata nella saga principale di The Conjuring di James Wan.

Parlando di come il 2023 segni il decimo anniversario di The Conjuring, il regista e creatore e produttore della saga ha condiviso in una featurette bonus per l'uscita di The Nun II che il film 'riporta il cerchio al punto di partenza' per collegare la storia della monaca demoniaca alla serie 'madre' The Conjuring. "Abbiamo creato questo universo narrativo che è stato in grado di conquistare un fan-base così vasta", ha aggiunto Wan. "La suora demone ha davvero catturato lo spirito del tempo."

"Questo film si connette con gli altri personaggi dell'universo di Conjuring e li riunisce", aggiunge Taissa Farmiga, interprete di Sorella Irene nel franchise e sorella di Vera Farmiga, volto dell'iconica Lorraine Warren nei film di The Conjuring.

Ricordiamo che The Nun 2 è il nono capitolo dell'universo di The Conjuring, e sarà seguito dal prossimo film con solo The Conjuring: Last Rites e dalla prima serie tv live-action della saga, in uscita per la piattaforma di streaming on demand Max. The Nun 2 arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 6 settembre.