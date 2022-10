The Nun 2: Anna Popplewell e Katelyn Rose Downey nel cast del sequel!

Pochi giorni fa sono ufficialmente iniziate le riprese di The Nun 2, sequel del primo capitolo del 2018 ambientato all'interno dell'universo di The Conjuring.

Gli ultimi aggiornamenti che vi riportiamo oggi riguardano il cast della pellicola, con le new entry Anna Popplewell (franchise de Le cronache di Narnia) e Katelyn Rose Downey (Clean Sweep), che reciteranno così al fianco di Storm Reid e di Taissa Farmiga, che riprenderà il ruolo di Suor Irene in The Nun 2. Popplewell interpreterà Kate, un'insegnante della St. Mary's School e madre vedova di Sophie, bambina di 10 anni che presumibilmente sarà interpretata da Downey.

Michael Chaves tornerà alla regia dopo aver diretto The Conjuring: Per Ordine del Diavolo, la settima e più recente pellicola del mondo di The Conjuring, che ha aperto al primo posto al botteghino nel 2021 e ha portato il franchise a superare i $ 2 miliardi in tutto il mondo. Ad oggi, la saga di The Conjuring è la più redditizia di sempre per quanto riguarda il genere horror. (Chaves ha inoltre diretto La Llorona - Le Lacrime del Male nel 2019).

La sceneggiatura di The Nun 2 è firmata da Akela Cooper, insieme a Ian Goldberg e Richard Naing. I dettagli della trama non sono stati ancora rivelati.

Rimanete sintonizzati per i prossimi aggiornamenti!