The Northman, ecco l'ultimo, sanguinoso trailer del film di Robert Eggers!

Manca ormai pochissimo all'uscita di The Northman: il nuovo film di Robert Eggers farà il suo esordio nelle nostre sale il prossimo 21 aprile, giorno nel quale potremo finalmente immergerci in questo mondo vichingo che il regista di The Witch e The Lighthouse ci ha presentato nei precedenti trailer.

Mentre ci si prepara all'arrivo della colonna sonora di The Northman in versione digitale e fisica, dunque, un nuovo trailer del film con Alexander Skarsgard ci permette, come i suoi predecessori, di avere un ulteriore assaggio di quello che sarà il mondo in cui vedremo muoversi il protagonista Amleth alla ricerca di vendetta per la sua famiglia.

Il film, come ormai saprete, si basa sull'antica leggenda che ispirò anche William Shakespeare per il suo Amleto: il principe Amleth (Alexander Skarsgard) vede suo padre (Ethan Hawke) ucciso dal fratello Fjolnir (Claes Bang), che contestualmente rapisce anche sua madre Gudrun (Nicole Kidman); fuggito dalla sua terra natia, il nostro principe farà ritorno ormai adulto per cercare lo zio assassino e salvare sua madre, che nel frattempo ha dato vita al suo fratellastro.

Nel cast del film di Robert Eggers, oltre ai nomi già citati, troveremo anche quelli di Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe e Bjork: recentemente, intanto, Eggers ha smentito l'esistenza di una director's cut di The Northman.