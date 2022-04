The Northman: nuovo trailer con le citazioni della stampa per il film di Robert Eggers

Dopo l'ultima clip di The Northman, in cui possiamo assistere a un assalto vichingo guidato dal protagonista Amleth, abbiamo modo di dare una nuova occhiata al prossimo e attesissimo film di Robert Eggers. In particolare, è stato pubblicato un breve trailer con delle citazioni dalle entusiastiche recensioni della stampa specializzata.

Come potete vedere nel video presente in apertura, si tratta principalmente di un montaggio di scene già presenti nei trailer precedentemente rilasciati. Tuttavia, come novità, sono presenti anche dei brevi spezzoni inediti all'inizio e alla fine del filmato. Detto questo, le citazioni della stampa costituiscono sicuramente l'elemento più caratterizzante del trailer.

Difatti, ci stiamo avvicinando sempre di più all'uscita di The Northman, che vi ricordiamo essere fissata per il prossimo 22 aprile, e per le grandi produzioni è consuetudine mettere in evidenza l'accoglienza positiva della stampa per invogliare il pubblico alla visione del film. Effettivamente, The Northman è stato generalmente acclamato dalla critica internazionale e, al momento, il nuovo film di Robert Eggers vanta un invidiabile indice di gradimento pari al 90% su Rotten Tomateos.

Oltre che su YouTube, il trailer è anche stato pubblicato su Twitter, dove, come potete leggere nel tweet presente in calce alla notizia, il filmato è accompagnato dalla seguente frase: "Un film assolutamente bestiale".

Infine, in attesa della vicina uscita di The Northman, vi invitiamo a recuperare il nostro speciale sul cinema di Robert Eggers, in cui vengono analizzate le precedenti opere del visionario autore statunitense, The Witch e The Lighthouse.