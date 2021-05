The Northman, svelata la data di uscita del nuovo film di Robert Eggers

Qualche mese dopo la fine delle riprese di The Northman, la nuova e attesa pellicola di Robert Eggers dopo i successi di The Witch e The Lighthouse con Robert Pattinson ha finalmente ottenuto una data di uscita ufficiale.

Secondo quanto riportato da Collider, il film debutterà nelle sale americane l'8 aprile 2022.

Descritto com un "epico revenge thriller che mostra fino a che punto un principe vichingo può spingersi in cerca di giustizia per il padre assassinato", The Northman vanta un cast stellare composto tra gli altri da Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Willem Dafoe, Kate Dickie e Björk.

Il film includerà diverse reunion per Eggers, visto che il regista ha già lavorato con la Taylor-Joy e la Dickie per The Witch e con Dafoe per il più recente The Lighthouse, entrambe pellicole ampiamente acclamate dalla critica e dal pubblico.

Mentre gran parte dei dettagli sulla trama sono ancora sconosciuti, Skarsgard ha anticipato che The Northman sarà "un film enorme, ho visto un montaggio di quattro minuti di alcune cose che avevamo girato e sono rimasto davvero sbalordito. Il matrimonio tra l'immaginazione di Rob Eggers e il folclore vichingo è incredibile."

