The Northman, Robert Eggers racconta qual è stata la scena più difficile da girare

The Northman è arrivato al cinema, dove non ha per il momento raggiunto i numeri sperati. Per promuoverlo il regista Robert Eggers ha parlato ai microfoni di The Wrap, svelando qual è stata la scena più difficile da girare dell'intero film.

"È stato tutto piuttosto difficile, specialmente con il livello di esperienza mio e di Jarrin [Blaschke, direttore della fotografia]" ha risposto Eggers quando gli è stato chiesto quale sia stato il momento più complicato da portare a casa. "Ovviamente il tanto discusso raid è stato davvero difficile da girare. Ma anche molto soddisfacente." L'intervistatore ha poi chiesto se la scena più complessa in assoluto sia stato lo shot sulla barca a remi vichinga, e il regista ha risposto sinceramente che anche quello non è stato semplice.

"Ma anche la scena davvero intima con Nicole e Alex, di cui sono anche molto orgoglioso, è stata molto complessa da girare," ha continuato. "Concentrarsi per realizzare quel tipo di scena delicata, tra l'altro con una copertura non tradizionale per due terzi. È impegnativo. Ma ancora una volta, soddisfacente." Insomma, non si tratterebbe di certo solo di una scena, ma di diversi momento del film. E voi, qual è la sequenza che avete preferito? Fatecelo sapere nei commenti, intanto noi vi raccontiamo cosa ne abbiamo pensato del film nella nostra recensione di The Northman.